Scary Movie 6 ya tiene valoraciones: así respondió la crítica ante la nueva parodia de terror

8 de junio de 2026

Scary Movie 6 llegó a los cines con una recepción negativa por parte de la crítica, obteniendo un 33% en Rotten Tomatoes. La nueva entrega reunió al elenco original y parodia películas y tendencias recientes del cine de terror, pero varios especialistas consideran que la fórmula se siente repetitiva y poco innovadora.

Pese a las malas reseñas, la película apunta a un fuerte debut en taquilla, con una recaudación estimada de más de 40 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. Además, su campaña promocional destacó un humor “anti-woke”, con los hermanos Wayans defendiendo un estilo de comedia más parecido al de las primeras entregas de la saga.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

Apoderado de la UFTF revela que Nasralla no declaró las colectas populares realizadas en EEUU