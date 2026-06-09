Christian Eriksen permanece estable tras otro desmayo durante el partido

El mediocampista internacional de Dinamarca, Christian Eriksen, permanece fuera de riesgo tras volver a desvanecerse durante un encuentro amistoso entre las selecciones de Dinamarca y Ucrania.

Lo esencial que debes conocer: Con estado de salud estable

Inquietudes por antecedentes

Con una salud estable

La Federación de Fútbol Danesa (DBU) comunicó este lunes que el jugador, de 34 años, goza de buen estado, se mantiene fuera de peligro y está acompañado por sus familiares más cercanos en el centro médico.

El episodio preocupante ocurrió este domingo 7 de junio, cerca del minuto 65 del partido de preparación, en el instante en que Eriksen llevó la mano al pecho y cayó desplomado sobre el césped.

La pronta intervención del árbitro principal permitió la entrada inmediata de las asistencias médicas, que atendieron al jugador sobre el césped antes de evacuarlo en camilla, provocando la suspensión definitiva del encuentro pocos minutos después.

Morten Boesen, médico oficial de la selección de Dinamarca, envió un mensaje de tranquilidad mediante un comunicado publicado en la red social X, explicando que pudo conversar directamente con el futbolista durante la mañana.

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Según el médico, el mediocampista se encuentra con un estado de ánimo excelente en el Hospital Universitario de Odense, situado al sur del país, y el equipo médico prevé otorgarle el alta para que regrese a su domicilio en las próximas horas.

Los partes médicos especificaron que, si bien Eriksen permaneció inconsciente durante breves instantes tras la caída, recuperó la consciencia de forma muy rápida.

Gracias a esa evolución favorable, el personal de emergencias pudo comunicarse con él de forma fluida durante el traslado, logrando incluso abandonar la cancha por su propio pie antes de ser trasladado en la ambulancia.

Inquietudes sobre antecedentes

Este desafortunado suceso evoca de inmediato el episodio dramático que vivió el deportista durante la Eurocopa de 2021 en un partido frente a Finlandia, cuando sufrió un paro cardíaco que conmovió al mundo del deporte.

A raíz de aquel grave incidente, al futbolista se le implantó un desfibrilador automático (un marcapasos especial) diseñado para activarse de forma autónoma y mantener estable el ritmo cardíaco ante emergencias de esta índole.

A pesar de que el veterano futbolista retomó su carrera profesional bajo estrictos controles médicos y constantes precauciones de salud, este segundo colapso vuelve a colocar sobre la mesa el debate sobre las exigencias físicas en el fútbol de alto rendimiento.

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Las muestras de apoyo y solidaridad por parte de aficionados, colegas y clubes de todo el planeta no tardaron en llegar, invadiendo las redes con mensajes de ánimo para el jugador.

En el plano deportivo, hay que señalar que la selección de Dinamarca disputaba este encuentro contra Ucrania como parte de la agenda internacional previa a la Copa del Mundo, un torneo en el que ni la escuadra danesa ni la ucraniana tomarán parte tras no lograr la clasificación.

Además, el encuentro entre ambas selecciones fue suspendido de inmediato, quedando el marcador en el minuto 65 con 2-1 a favor de Dinamarca.

Por ahora, la prioridad absoluta tanto para la federación como para el entorno del jugador es su total recuperación física y que se mantenga alejado de los campos de juego por el tiempo necesario.