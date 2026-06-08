Apoderado de la UFTF revela que Nasralla no declaró las colectas populares realizadas en EEUU

El abogado Raúl Paniagua compareció ante el Ministerio Público en calidad de apoderado legal de la Unidad de Política Limpia, para hacer frente a una investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión y liquidación de los fondos de campaña del excandidato Salvador Nasralla.

De acuerdo con Paniagua, el Partido Liberal no autorizó la apertura de una cuenta bancaria que, presuntamente, Salvador Nasralla habría utilizado para recolectas populares durante sus actos políticos en Estados Unidos. Asimismo, se examinan montos captados que no aparecen en los informes.