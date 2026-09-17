La capital vibra con fervor patriótico: colegios muestran talento y color en desfiles del 15 de septiembre

17 de septiembre de 2026

Este 15 de septiembre, Tegucigalpa se transforma en el escenario principal de una amplia celebración cívica, donde se celebran los característicos desfiles patrios que congregan a cientos de estudiantes con el fin de conmemorar 205 años de Independencia de Honduras.

Desde las primeras horas del día, las escuelas se agruparon en el bulevar Suyapa, y los alumnos se prepararon con gran entusiasmo para emprender el trayecto hacia el Estadio Nacional.

Con sus uniformes, bandas de marcha, palillonas, pomponeras y diversos cuadros representativos, los jóvenes exhiben el fruto de semanas y meses de ensayo para esta jornada tan especial.

A lo largo del recorrido, las familias y el público se mantienen atentos para disfrutar de las actuaciones y respaldar a los estudiantes que entregan todo su talento y energía en cada paso.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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