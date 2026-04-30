Ronda de preguntas: Comisión del Congreso Nacional entrevista a los postulantes a los cargos de consejeros del CNE

El titular del Congreso Nacional de Honduras, Carlos Ledezma, anunció que hoy arrancan las audiencias públicas dirigidas a los candidatos que buscan ocupar puestos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), dentro del proceso destinado a seleccionar a las futuras autoridades.

Un total de 54 postulantes avanzaron a esta segunda fase, en la que a cada candidato se le otorgarán treinta minutos para presentar su propuesta y responder las preguntas. La entrevista de cada aspirante está a cargo de los diputados que integran la comisión especial.