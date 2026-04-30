Proponen reajustar las pensiones y jubilaciones del IHSS para garantizar una vida digna a los abonados

30 de abril de 2026

La legisladora María Ubalda López, representante del Partido Liberal, presentó durante la sesión legislativa una iniciativa de ley orientada a favorecer a los jubilados y pensionados del Instituto Hondureño de Seguridad Social IHSS.

Modificar el método de cálculo de las pensiones y jubilaciones del IHSS para compensar y asegurar una vida digna a quienes ya alcanzaron la edad de retiro.

“Con el fin de establecer como meta la reconfiguración de un esquema de cálculo de pensiones y jubilaciones que posibilite una pensión suficiente para una vida digna a quienes han adquirido ese derecho. Se señala que hay pensionados que perciben montos bajos; por ejemplo, quienes ganan unos siete mil lempiras y aquellos jubilados de años anteriores que reciben saldos inferiores a esa cantidad”, señaló López Gómez.

Edwin Rolando Amaya

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