Robot chino supera el récord humano de los 100 metros: más rápido que Usain Bolt

25 de agosto de 2026

Un robot humanoide procedente de China recorrió los 100 metros en 9,39 segundos durante una ronda preliminar de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín este sábado, y dejó detrás al actual récord mundial masculino que ostenta el célebre velocista jamaicano Usain Bolt.Según los organizadores, Tiangong Ultra, desarrollado por el Centro de Innovación de Robots Humanoides de Pekín, se alzó con la victoria en su eliminatoria en la inauguración de la segunda edición de los juegos.

El robot adelantó al Lightning de Honor, fabricante de teléfonos inteligentes, poco antes de la llegada, tras haber estado rezagado al inicio de la prueba. Lightning terminó en 9,47 segundos, un tiempo también supera el récord de 9,58 segundos que Bolt estableció en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2009 en Berlín.

Edwin Rolando Amaya

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