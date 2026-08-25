Una banda de metal cristiano demanda a Netflix por la marca comercial ‘KPop Demon Hunters’

Por: Daniela Rivera.

La disputa por los derechos de marca registrada ha llegado a los tribunales de Hollywood. La banda de metal cristiano Demon Hunter presentó una demanda en un tribunal federal de California contra Netflix, Netflix Studios y la promotora de espectáculos AEG Presents, acusándolos de infringir sus derechos de propiedad intelectual por el uso de la marca KPop Demon Hunters.

Encontrarás: “Netflix no tiene derecho a lanzar un KPop Metallica”

El grupo Demon Hunter sostiene que la expansión de la popular franquicia animada hacia presentaciones en vivo y giras genera confusión entre el público y vulnera el derecho sobre un nombre que han empleado durante 25 años.

El conflicto escaló luego de que la plataforma de streaming anunciara la realización de una gira mundial de conciertos para 2027 basada en el universo de la película.

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Según el escrito judicial, lo que comenzó como un exitoso largometraje animado se ha transformado en un catálogo musical y de eventos en vivo que genera una “superposición casi total” con las actividades comerciales que la agrupación de Seattle desarrolla desde el año 2000.

“Netflix no está autorizado para presentar un KPop Metallica”

En los documentos legales presentados ante el Tribunal de Distrito de EE. UU., los abogados de la banda fueron contundentes al comparar la situación con otros gigantes de la industria:

“Netflix no posee mayor derecho a usar la marca KPOP DEMON HUNTERS que el de lanzar un artista discográfico, una gira en vivo y productos bajo las marcas KPOP METALLICA, KPOP U2 o KPOP BLACK SABBATH.”. Te podría interesar: Netflix transmitirá en primicia el nuevo adelanto de GTA 6 antes que en YouTube

Para sustentar la acusación de “confusión real” entre los consumidores, la demanda cita casos concretos, como el de un padre que, por error, gastó aproximadamente 500 dólares en entradas para un recital de la banda en Albany, Nueva York, creyendo que se trataba de un espectáculo infantil basado en la producción animada para asistir con sus hijas de 5 y 6 años.