Rixi Moncada se manifiesta en la conmemoración del 28J con contundentes señalamientos

El Partido Libertad y Refundación (Libre) conmemoró este 28 de junio de 2026 los 17 años del Golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Con motivo de esa conmemoración, la excandidata presidencial Rixi Moncada aprovechó para repudiar diversas medidas que, según afirmó, perjudican a los trabajadores públicos afines al partido, entre ellas los despidos en distintos organismos estatales.

Además, cuestionó la paralización de la construcción de ocho hospitales, el cierre de clínicas oftalmológicas y señaló una presunta intención de privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).