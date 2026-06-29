Rixi Moncada se manifiesta en la conmemoración del 28J con contundentes señalamientos

29 de junio de 2026

El Partido Libertad y Refundación (Libre) conmemoró este 28 de junio de 2026 los 17 años del Golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Con motivo de esa conmemoración, la excandidata presidencial Rixi Moncada aprovechó para repudiar diversas medidas que, según afirmó, perjudican a los trabajadores públicos afines al partido, entre ellas los despidos en distintos organismos estatales.

Además, cuestionó la paralización de la construcción de ocho hospitales, el cierre de clínicas oftalmológicas y señaló una presunta intención de privatizar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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