17 años después, el expresidente Manuel Zelaya califica su gestión y su caída como una lucha heroica por Honduras

“El día del golpe llegaron los presidentes del alba y de Centroamérica”, recordó quienes lo respaldaron cuando fue expulsado del país.

Afirmó que los mandatarios llegaron a solidarizarse con Honduras en aquel momento, Rafael Correa, presidente de Ecuador, presidente de Bolivia; Evo Morales, el presidente fallecido Hugo Chávez, de Venezuela, el presidente de Cuba, Raúl castro; Álvaro Uribe, de Colombia, asimismo, Albaro Colón de Guatemala, presidente Mauricio Fúnez de el Salvador, y el presidente de México, Felipe Calderón, “Todo eso sucedió hace 17 años” afirmó el expresidente.

También recriminó el trato que recibió por parte de sus “amigos” militares de la cúpula, y aseguró que solo lo tiraron del avión, en Costa Rica sin ni siquiera activar las escaleras del avión, “tuve que tirarme del avión”, agregó Zelaya.

También recordó que hoy se cumplen 20 años de haber llegado a la presidencia de la mano del partido liberal.

Zelaya recriminó que el trato que recibió cuando se acercó a Cuba y afirmó “Cuando traje maestros y médicos me dijeron que eran todos comunistas, yo fui a Cuba y me tratarán de comunista, castrista, chavista y marxista, pero cuando llegó Obama a cuba dijeron que era un estadista”.