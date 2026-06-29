Mujer hondureña podría enfrentar cadena perpetua en Texas tras atropellar mortalmente a su pareja

Una mujer hondureña de 41 años está enfrentando cargos en Texas por homicidio y omisión de auxilio, tras presuntamente atropellar a su pareja durante una discusión ocurrida en Houston. La ciudadana hondureña Martha Alicia Oliva Padilla, de 41 años, afronta un proceso judicial en el estado texano por haber provocado la muerte de su pareja, Luis Adrián Zepeda López, de 38 años, en un hecho acaecido en la ciudad de Houston.

Las autoridades estadounidenses la acusan de homicidio y omisión de auxilio, luego de que presuntamente arrollara al hombre y se marchara de la escena sin brindarle ayuda.

Las autoridades señalan que el incidente ocurrió la mañana del 18 de junio de 2026, alrededor de las 7:45 a. m., en el sector de 6300 Antoine Drive, una zona residencial ubicada al noroeste de Houston. La Fiscalía sostiene que la pareja había sostenido una fuerte discusión minutos antes de los hechos.

Según el expediente judicial, Luis Adrián Zepeda se encontraba realizando trabajos mecánicos debajo del capó de una camioneta SUV Honda negra cuando ocurrió el incidente.Las investigaciones señalan que Martha Alicia Oliva tomó el control del vehículo y aceleró, atropellando a la víctima.

Posteriormente, el hombre habría sido arrastrado aproximadamente dos cuadras antes de quedar tendido sobre la carretera.

Dos menores estuvieron presentes durante el suceso

Uno de los aspectos que más ha sorprendido a las autoridades es que en el interior del vehículo iban los dos hijos de la pareja, de 4 y 9 años.

Según los reportes policiales, los niños presenciaron el hecho.

Las autoridades no han divulgado más información sobre el estado emocional de los menores ni las medidas de protección que se hayan aplicado tras la tragedia.

No obstante, el caso ha causado conmoción en la comunidad hispana de Houston por la presencia de los menores durante el incidente.

Los servicios médicos confirmaron el fallecimiento

Vecinos que transitaban por la zona alertaron a los servicios de emergencia al observar a un hombre gravemente herido en la vía pública.

Miembros del Departamento de Bomberos de Houston y personal médico se desplazaron al lugar para prestar auxilio.

Sin embargo, los paramédicos solo pudieron confirmar la muerte de Luis Adrián Zepeda debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades iniciaron de inmediato la investigación para determinar las circunstancias del hecho y ubicar a la presunta responsable.

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Fiscalía sostiene que la camioneta fue utilizada como arma

Los fiscales texanos consideran que la camioneta funcionó como un arma mortal, un elemento que podría agravar la posición de la hondureña en el proceso judicial. Además del cargo de homicidio, el expediente incluye el delito de omisión de auxilio, ya que presuntamente habría abandonado el lugar sin intentar asistir a la víctima.

Las autoridades estadounidenses señalan que las evidencias reunidas hasta el momento apuntan a una actuación intencional o consciente durante el incidente.

Orden de deportación pendiente

Las autoridades migratorias también confirmaron que Martha Alicia Oliva Padilla mantenía una orden de deportación pendiente al momento de su arresto.

Actualmente permanece detenida en Texas con una fianza fijada en 275 mil dólares.

En caso de ser declarada culpable por el delito de homicidio, la hondureña podría enfrentar una condena de cadena perpetua, mientras que el cargo por abandonar la escena del hecho podría sumar hasta 20 años adicionales de prisión. El caso continúa bajo investigación mientras avanzan las audiencias judiciales y las autoridades determinan las responsabilidades penales correspondientes.

Con información de Infobae

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