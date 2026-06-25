Rixi Moncada denuncia un intento de imponer una tarifa eléctrica más cara a más de 2 millones de clientes y al Estado

La excandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, cuestionó la propuesta que apunta a imponer una tarifa eléctrica más elevada para más de dos millones de usuarios y para el propio Estado.

Además, Moncada ha resaltado que ahora la Secretaría de Energía se ve limitada para impulsar políticas públicas, por lo que el Estado pasa a ser sujeto de intereses privados y advierte que la resolución de conflictos la trasladan de nuevo al arbitraje de la Cámara de Comercio de Tegucigalpa para otorgar carácter definitivo a los laudos o fallos que emita, desconociendo absolutamente el Sistema Judicial.

Por otro lado, la vicecoordinadora de Libre alerta que desean eliminar los procesos de compras y contrataciones por licitación que manda la Constitución y la Ley de Contratación

del Estado, así como la facultad de comprador único de energía que tiene la ENEE.