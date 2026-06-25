México escribe historia al sumar nueve puntos tras vencer con contundencia a Chequia

Por primera vez en su historia, México culmina la fase de grupos del Mundial 2026 con paso perfecto, tras vencer 3-0 a la República Checa en el Estadio Azteca.

Mateo Chávez inauguró la cuenta al minuto 62, gracias a un pase magistral de Romo. Julián Quiñones se aprovechó de un fallo defensivo para ampliar la ventaja y anotar el segundo, y Álvaro Fidalgo sentenció el partido en el tiempo añadido.

De este modo, con un homenaje a Guillermo Ochoa incluido, el equipo al mando de Javier Aguirre avanza como líder indiscutible del Grupo A hacia los dieciseisavos de final, sumando nueve puntos y dejando su arco en cero.