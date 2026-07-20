Rixi Moncada afirma que Estados Unidos nunca solicitó la extradición del exdiputado Carlos Zelaya

20 de julio de 2026

Rixi Moncada, excandidata presidencial, afirma que no evita ni el debate ni la investigación; por ello, explicó que el video en el que aparece el exdiputado y cuñado de Xiomara Castro, Carlos Zelaya, junto a personas vinculadas al narcotráfico para conversar sobre financiamiento político, corresponde al año 2013, y que desde entonces Estados Unidos nunca ha solicitado la extradición de “Carlón”.

Además, Moncada recuerda que en ese país el historial de extradiciones y condenas abarca figuras ligadas a corrientes liberales y nacionalistas. “Si existen todas las pruebas y son evidencias reales, ¿por qué la justicia norteamericana nunca pidió la extradición de Carlos Zelaya? Cuando el video se hizo público, Carlos se alejó del Congreso Nacional y rindió declaraciones ante el Ministerio Público”, afirmó Moncada.

Edwin Rolando Amaya

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