Rixi Moncada afirma que Estados Unidos nunca solicitó la extradición del exdiputado Carlos Zelaya

Rixi Moncada, excandidata presidencial, afirma que no evita ni el debate ni la investigación; por ello, explicó que el video en el que aparece el exdiputado y cuñado de Xiomara Castro, Carlos Zelaya, junto a personas vinculadas al narcotráfico para conversar sobre financiamiento político, corresponde al año 2013, y que desde entonces Estados Unidos nunca ha solicitado la extradición de “Carlón”.

Además, Moncada recuerda que en ese país el historial de extradiciones y condenas abarca figuras ligadas a corrientes liberales y nacionalistas. “Si existen todas las pruebas y son evidencias reales, ¿por qué la justicia norteamericana nunca pidió la extradición de Carlos Zelaya? Cuando el video se hizo público, Carlos se alejó del Congreso Nacional y rindió declaraciones ante el Ministerio Público”, afirmó Moncada.