Ricardo Arjona y Grupo Firme estrenan Amor Factura, su nueva canción

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona y la agrupación mexicana Grupo Firme dejaron a sus seguidores con la boca abierta al presentar su nueva colaboración, bautizada “Amor Factura”, una canción cuyo nombre ya insinúa que aborda esas historias de amor en las que, tarde o temprano, el amor también paga un peaje.

La esperada unión entre el cantautor guatemalteco y el grupo mexicano llega con una propuesta que mezcla el particular estilo de Arjona con la esencia de Grupo Firme, dando como resultado una canción que seguramente dará mucho de qué hablar entre los fanáticos de ambos artistas.

Y es que, como dice el popular dicho: “alguien lo tenía que decir”. “Amor Factura” ya está disponible para los seguidores que quieran descubrir esta nueva colaboración y ponerle música a esas historias de amor que dejaron más de una cuenta pendiente.