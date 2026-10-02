Países Bajos empatan 2-2 ante Grecia con gol de Reijnders en el descuento y mantienen el invicto de Xavi Hernández

La selección de Países Bajos logró rescatar un empate 2-2 frente a Grecia en un intenso encuentro correspondiente a la Liga de Naciones de la UEFA, luego de remontar una desventaja de dos goles tras un ajuste táctico implementado por su director técnico, Xavi Hernández, en el descanso.

El conjunto heleno, dirigido por Ivan Jovanovic, se mostró superior durante la primera mitad y logró ponerse en ventaja por medio de Fotis Ioannidis al minuto 21. Antes de finalizar la primera parte, Giorgos Masouras aprovechó una desatención defensiva de los visitantes para marcar el 2-0 momentáneo.

Ante la actuación de la primera mitad, Xavi introdujo tres cambios en el intermedio para reconfigurar la zona medular y la ofensiva con las entradas de Noa Lang, Tijjani Reijnders y Ryan Gravenberch. La réplica de la ‘Oranje’ se materializó al minuto 56 con un remate de cabeza de Virgil van Dijk a la salida de un tiro de esquina.

A pesar de la anulación de dos anotaciones por fuera de juego de Denzel Dumfries, la perseverancia de Países Bajos rindió frutos en el minuto 89, cuando Tijjani Reijnders remató desde el interior del área para dejar el 2-2 definitivo. Con este empate, la selección neerlandesa evita la derrota y mantiene su lugar en la clasificación.