Asfura reitera su respaldo total a las FFAA y afirma que las protegerán para que nos protejan

El mandatario Nasry Asfura tomó parte en la ceremonia conmemorativa del cumpleaños del general Francisco Morazán y en la festividad dedicada al Día del Soldado Hondureño, que se celebra cada 3 de octubre.

En su intervención, el jefe de Estado resaltó los valores atribuidos al prócer hondureño y subrayó que su legado permanece vigente entre la población hondureña, especialmente en el compromiso de servir a la nación.

Asimismo, Asfura expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas de Honduras y reconoció su labor cuando el país requiere de su participación.

“Cuando Honduras los necesita, ustedes están ahí, nuestra nación lo reconoce y les agradece”, afirmó.

El mandatario añadió que su administración continuará con la formación de los miembros de las Fuerzas Armadas y afirmó que trabajarán para fortalecer su capacidad de defensa y protección del país.

El 3 de octubre fue establecido como Día del Soldado Hondureño en conmemoración del nacimiento de Francisco Morazán, ocurrido en 1792.