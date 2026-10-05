Restos de un avión médico desaparecido hallados; seis personas viajaban rumbo a Estados Unidos

Tras arduos trabajos de búsqueda realizados por la Guardia Costera de Estados Unidos, se hallan escombros de un avión desaparecido en el Atlántico Norte.

Aspectos que conviene conocer: Piezas que podrían pertenecer al aparato

Aún se buscan signos de vida

Piezas que podrían corresponder al avión

Los fragmentos hallados frente a la costa de Nantucket corresponderían a un avión de transporte médico que trasladaba a seis ocupantes a bordo cuando se perdió la señal.

El suceso involucra a un aeronave modelo Gulfstream G100 que había despegado desde las islas Bermudas y tenía como destino la ciudad de Boston, Massachusetts. La señal de la aeronave se interrumpió de forma imprevista este sábado durante su trayecto sobre el Atlántico, lo que movilizó de inmediato a las autoridades marítimas y aéreas estadounidenses.

Síguenos en nuestra cuenta de TikTok haciendo clic aquí: HCH Televisión Digital

Registros de audio obtenidos por la prensa revelan que el piloto logró comunicarse con los controladores de tráfico aéreo instantes antes de la desaparición. Durante el intercambio de radio, la tripulación intentó reportar fallos técnicos a bordo, aunque las malas condiciones en la transmisión dificultaron la recepción completa de los mensajes.

Ante la débil señal, el controlador aéreo cuestionó si la aeronave se encontraba “aterrizando a ciegas” o si planeaban declarar formalmente una situación de emergencia. A pesar de que la primera respuesta resultó inaudible, más tarde se logró verificar que la tripulación había declarado la emergencia operativa en medio de los inconvenientes en vuelo.

Aún se buscan signos de vida

En un intento por ubicar la posición exacta de la nave, el centro de control consultó a un avión cercano si el Gulfstream G100 aparecía en su sistema anticolisión.

Quizás te interese leer: Un avión de Estados Unidos se lleva de Costa Rica 45 toneladas de cocaína para su destrucción

Sin embargo, el piloto de la otra aeronave confirmó que no registraba presencia de la unidad en sus instrumentos de navegación, justo antes de que se cortara todo rastro de comunicación.

Las labores de búsqueda continúan activamente en las inmediaciones de Nantucket para dar con el paradero de los seis ocupantes. Las autoridades navales y de aviación mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas exactas del fallo técnico y reconstruir la secuencia de eventos que derivó en la caída del transporte médico.