Previa: Honduras visita a Martinica y busca tres puntos en la Liga de Naciones

La Selección Nacional de Honduras se halla obligada a obtener la victoria en la Liga de Naciones de la Concacaf esta noche, cuando a partir de las 6:00 de la tarde mida fuerzas con Martinica.

Lo que debes saber: ¡Imposible no sumar tres puntos!

Así va la trayectoria de la “H” en la competición

¡Imposible fallar!

La escuadra nacional se halla instalada en Fort-de-France desde este jueves 1 de octubre, tras completar un viaje charter desde Kingston, Jamaica.

Desde su arribo, la “H” llevó de inmediato la mira hacia su meta de la jornada 3 de la Liga de Naciones de la Concacaf: lograr el triunfo en territorio caribeño para sostener vivas sus esperanzas en el torneo regional.

Bajo la tutela técnica del entrenador español José Francisco Molina, la delegación hondureña ensayó en el césped del Pierre-Aliker Municipal Stadium, recinto donde pretende imprimir su jerarquía esta noche.

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El plantel utilizó la sesión precedente para ajustarse al clima de la región y pulir los últimos parámetros tácticos previos a este decisivo enfrentamiento.

Entre las novedades más alentadoras para la escuadra nacional figura la disponibilidad del atacante Dereck Moncada. Tras la apelación formulada por la Federación de Fútbol de Honduras ante la Concacaf por la expulsión sufrida en el encuentro anterior, el grupo de especialistas decidió por unanimidad retirar la tarjeta roja, dejando al joven delantero plenamente autorizado para disputar minutos ante Martinica.

La selección hondureña sabe que no hay margen de error y que sumar de visitante resulta fundamental para mantenerse entre los puestos de clasificación de la Liga A. Molina optará por una propuesta proactiva y contundente que le permita asestar golpes desde los compases iniciales y dominar el tempo del encuentro ante un adversario de gran fortaleza física.

Por su parte, la escuadra de Martinica buscará sacar partido de su condición de local y de la solidez de su estadio para contener a la Bicolor. El conjunto caribeño comprende que derrotar a un rival de tanta historia podría darle un impulso crucial en el grupo, por lo que se espera un duelo peleado desde el inicio hasta el final.

Así marcha la “H” en la competición

Honduras se sitúa actualmente en la tercera posición del grupo B de la Liga A, por detrás de Guatemala, que tiene tres puntos, y de la sorprendente Surinam que ha conseguido seis puntos de seis posibles.

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Mientras tanto, Jamaica está en el cuarto lugar empatado en puntos con Honduras, El Salvador que ya no tiene aspiraciones de avanzar al Final Four tiene tres y en el último lugar, se encuentra Martinica, que busca no descender a la Liga B.

Todo está servido para que la Selección Nacional de Honduras salte al campo con la firme convicción de sumar un triunfo balsámico. La afición catracha estará pendiente del desempeño del equipo patrio en un duelo que definirá en gran medida el rumbo del equipo de todos los hondureños en esta fase de grupos de la Liga de Naciones Concacaf.