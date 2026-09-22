Rescatan a dos pescadores en Cedeño tras fallo mecánico

Momentos de angustia experimentaron dos pescadores que quedaron a la deriva frente a las costas de Cedeño, Choluteca, tras sufrir avería mecánica la embarcación en la que viajaban.

Las autoridades identificaron a los pescadores como Jorge Alberto Rodríguez Corea y Carlos Alberto Godínez Burgos, quienes navegaban a bordo de la embarcación Mi Ileyi cuando ya no pudieron seguir avanzando.

Al activarse la alerta, miembros de la Fuerza Naval iniciaron labores de búsqueda y lograron localizar la embarcación a unas dos millas náuticas de Cedeño.

Los dos hombres fueron encontrados en buen estado de salud y la embarcación fue remolcada hasta la zona de Río Viejo, donde finalmente pudieron ponerse a salvo.

El saldo fue sin heridos y ambos pescadores consiguieron regresar a tierra firme tras el susto ocasionado por la avería en alta mar.