Trump advierte ante la ONU que recurrirá a la fuerza militar en Latinoamérica ante amenazas a Estados Unidos

En su intervención ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte desde la ONU que podría recurrir a la fuerza en Latinoamérica, asegurando que Washington no vacilará en desplegar su poder militar si percibe que los intereses de su nación corren peligro.

Lo que debes saber: ¿Comparación sorprendente?

Fin a la guerra

¿Comparación sorprendente?

Con el fin de fundamentar su postura de seguridad, el mandatario equiparó las acciones de los cárteles de la droga con la agrupación terrorista Estado Islámico, refiriéndose a ellos como “el Estado Islámico del continente americano” por recurrir al terror y a la extorsión. Como antecedente directo de la capacidad operativa de su administración en la zona, recordó la intervención militar llevada a cabo en Caracas a principios de año.

El jefe de gobierno también defendió la eficacia de su gestión a nivel internacional, asegurando que, mientras otros líderes solo hablan de paz, su administración la concreta de manera directa.

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En este sentido, aseguró que el uso de la fortaleza militar de Estados Unidos ha permitido enfrentar las amenazas globales sin titubeos y posicionar a su país como la nación más poderosa del mundo.

A lo largo de su intervención, Trump extendió su mensaje defensivo a otros escenarios del panorama mundial. Al abordar el conflicto nuclear en Medio Oriente, volvió a afirmar categóricamente que no permitirá que Irán desarrolle o posea armas atómicas, instando a la comunidad internacional a mantener la presión y a sostener el aislamiento económico contra ese país.

Fin a la guerra

Asimismo, el mandatario estadounidense aludió al conflicto en Europa Oriental, expresando su confianza en lograr en forma acelerada un acuerdo que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

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Donald Trump indicó que la diplomacia de su administración continúa trabajando de la mano con ambas naciones para pactar la paz en un lapso menor al previsto por analistas internacionales.

El discurso ante el pleno de las Naciones Unidas se produjo a pocas semanas de las elecciones legislativas de medio mandato en Estados Unidos. La intervención ratifica la línea de firmeza de la política exterior de Washington ante el escenario multilateral, con miras a definir el control político e institucional dentro del Congreso estadounidense.