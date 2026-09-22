Estados Unidos le vendió a Venezuela sus cazas más modernos en 1983 y 20 años después le cortó los repuestos: todavía vuelan

Estados Unidos entregó a Venezuela uno de sus cazas más avanzados en plena Guerra Fría, y dos décadas después cerró el grifo de los repuestos. Pese a todo, varios aparatos siguen operativos, una resistencia técnica y política que muestra cómo la geopolítica se juega también en hangares, almacenes y mesas de mantenimiento.

Un contrato que cambió la defensa venezolana

En 1983 comenzaron a llegar a Maracay los F-16A/B que Caracas había adquirido a inicios de la década. Eran aparatos de la familia Block 15, pensados para interceptación y defensa aérea, con aviónica moderna, gran relación empuje-peso y capacidad para operar en climas tropicales.

Para la Fuerza Aérea venezolana (hoy Aviación Militar Bolivariana), el salto fue enorme. De repente podía entrenar tácticas de combate de cuarta generación, integrar misiles de guía infrarroja, y proyectar una disuasión creíble sobre su espacio aéreo. “Era el avión que nos ponía en la liga mayor”, se repetía entonces en los escuadrones.

El quiebre político y el cerrojo logístico

A comienzos de los 2000, el clima bilateral se volvió áspero. Washington empezó a restringir el flujo de piezas, software y soporte para la flota, proceso que se consolidó con el embargo de 2006 a las ventas de defensa a Caracas. Antes, ya se habían frustrado programas de modernización con terceros países por la presencia de tecnología estadounidense protegida.

La decisión fue tan política como técnica: sin cadenas de suministro, un caza moderno se queda en tierra. “La logística es una guerra silenciosa”, dicen los especialistas, y en materia de cazas esa frase resulta brutalmente cierta.

¿Cómo siguen volando?

Con el cerrojo, los talleres se volvieron laboratorios. La táctica principal fue la canibalización: mantener un puñado de células activas a costa de otras, rotando módulos, componentes y subsistemas enteros. A eso se sumó compra de terceros países, reacondicionamiento local y, cuando fue posible, ingeniería inversa.

Canibalización agresiva, ingeniería local y terceros proveedores “grises” fueron las tres palancas de supervivencia.

Los límites son claros. No todo puede copiarse ni reacondicionarse con estándares de seguridad aeronáutica. Sistemas como el asiento eyector, la aviónica crítica o los actuadores del control de vuelo requieren certificaciones y trazabilidad difíciles de obtener sin el proveedor original. No obstante, el equipo de tierra optimizó calendarios de inspección, fabricó utillajes y adaptó procedimientos para estirar horas de vida sin comprometer lo esencial.

“Mientras tengamos células, horas de motor y personal calificado, alguno va a despegar”, se escucha en los pasillos. Es una mezcla de orgullo técnico y terquedad profesional que sólo entiende quien ha visto despegar un F-16 después de noches enteras de trabajo.

Capacidades que quedan y capacidades que se perdieron

Hoy la flota cumple roles más acotados: policía aérea, entrenamiento de interceptación y presencia disuasiva en eventos puntuales. El armamento disponible es más limitado, con dependencia de misiles de guía infrarroja y munición aire-tierra de generaciones anteriores. La obsolescencia de cartuchos pirotécnicos, baterías y sellos de combustible es una amenaza constante.

En paralelo, la llegada de cazas de origen ruso diversificó la defensa, pero no sustituyó del todo la versatilidad del F-16 en ciertas misiones. El piloto aprecia su cabina ergonómica, su aceleración instantánea y la agilidad en régimen de alto ángulo de ataque. “Es un avión que perdona y que enseña”, comentan los veteranos, aunque reconocen que la falta de repuestos reduce márgenes de seguridad y disponibilidad.

La cifra de aparatos plenamente operativos es baja, y fluctúa según el ciclo de mantenimiento, la salud de los motores y la llegada de piezas recuperadas. Pero el dato relevante es otro: la flota no ha sido retirada, y el know-how de mantenimiento y operación sigue vivo.

El costo oculto de depender de un solo proveedor

Más allá del pulso político, la historia deja una lección industrial. Un caza no es un producto, es un sistema de sistemas atado a una cadena de repuestos, software, certificaciones y actualizaciones permanentes. Si esa cadena se corta por razones geopolíticas, el costo no se mide sólo en millones, sino en preparación operacional, seguridad de vuelo y capacidad de disuasión.

Para países medianos, la respuesta pasa por planificar desde el día uno la sostenibilidad: acuerdos de coproducción, stocks de largo plazo, calificación de talleres locales y una cartera de proveedores más amplia. “Sin repuestos no hay supremacía aérea”, resume una máxima que los planificadores ya no pueden ignorar.

Una resiliencia con fecha de vencimiento

Que algunos F-16 sigan despegando habla de una cultura de mantenimiento robusta y de una pericia que no se improvisa. Pero también de un reloj que corre: cada hora de vuelo consume vida estructural, y cada día sin soporte oficial agranda la brecha con los estándares de una cuarta generación plenamente vigente.

En esa tensión —volar hoy, preservar para mañana— se mueve una flota que, contra pronóstico, sigue en la línea. El rugido que aún se escucha sobre el cielo de Venezuela es menos una reliquia y más un recordatorio: la política decide, pero la técnica, cuando puede, se empeña en que los aviones sigan volando.