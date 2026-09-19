Ejecutivos y exfuncionarios municipales de San Pedro Sula, absueltos en el caso Ciudad Jaraguá

El 20 de enero de 2023, en la edición digital de HCH, se dio a conocer una noticia relacionada con allanamientos y detenciones de empresarios y exfuncionarios municipales vinculados con la construcción de Ciudad Jaraguá, situada en el departamento de Cortés. En ese reportaje se consignaron los nombres de nueve personas que estaban bajo investigación por parte del Ministerio Público. No obstante, las autoridades no lograron demostrar la existencia de ilícitos y las nueve personas imputadas demostraron que sus acciones estuvieron siempre enmarcadas dentro de la legalidad.

Después de cinco días consecutivos en la sala 6 de la Corte Suprema de Justicia, los 9 imputados por el Ministerio Público a través de la Unidad de Apoyo Fiscal (UNAF) quedaron sobreseídos de forma definitiva, lo que implica el cierre total de todas las acusaciones, al haber sido desacreditadas por completo todas las imputaciones.

Los ejecutivos de Ciudad Jaraguá, Cesar Octavio Elvir Prieto y Antonio Oviedo Prieto, fueron incoados por delitos de la Ley Forestal, norma que no tiene aplicación dentro del área urbana por disposición expresa de la misma ley. Asimismo, acreditaron que todas las actividades de las sociedades Inversiones MPG S.A. de C.V. y El Activo S de R.L., de las que ellos son representantes, llevaron a cabo las tareas de urbanización con las autorizaciones correspondientes. De igual manera, fueron acusados por figuras penales inaplicables los Ingenieros José Luis Gutiérrez y Wilfredo Umanzor, Director Técnico y Contratista del Proyecto, quienes presentaron permisos que siempre han estado en manos de la autoridad competente, por lo que resulta incomprensible que el ministerio público haya pasado por alto este hecho.

Por su parte, los exfuncionarios de la Municipalidad de San Pedro Sula, Ing. Cristy María Raudales Barahona ex Directora General de la División Municipal Ambiental y el Ing. Fausto Daniel Bográn Cárcamo ex ejecutivo de esta dependencia, fueron procesados por delitos de falta de los deberes de los funcionarios públicos, al igual que Samuel Alexander Fajardo Escalante, Martin Ramos Galo Roldan y Santos Turcios García.