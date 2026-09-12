Real Madrid goleó 4-1 al Rayo Vallecano y comparte la cima con el Barcelona

Este sábado, el Real Madrid se impuso al Rayo Vallecano en la quinta jornada de la Liga de España 2026/2027. Bajo la batuta de José Mourinho, el conjunto merengue desplegó una primera mitad demoledora, rebosante de oportunidades y goles; sin embargo, tras el descanso aflojaron un poco la presión y el elenco de Vallecas encontró la forma de anotar y de complicar la labor del guardameta Thibaut Courtois.

Kylian Mbappé inauguró el tanteo desde el punto de penal a los 14 minutos. A los 17′, Álvaro Carreras incrementó la ventaja, y poco antes de la conclusión de la primera mitad en el Bernabéu, Jude Bellingham llevó el marcador a 3-0 a los 35′.

Ya en el tiempo adicional de la segunda mitad, en el 90+1, Mbappé volvió a marcar para dejar sellado el 4-1 definitivo.

Con este resultado, los ‘merengues’ alcanzaron 12 puntos tras cinco jornadas, igualando de forma provisional la clasificación del Barcelona, que este domingo visitará el estadio Ciudad de Valencia para medirse ante el Getafe.