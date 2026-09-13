EE.UU. impide el paso de 100 barcos comerciales dos meses después del nuevo bloqueo marítimo contra Irán

Las Fuerzas Armadas estadounidenses frenaron el tránsito de 100 barcos mercantes hacia o desde puertos iraníes durante los primeros dos meses del nuevo bloqueo marítimo impuesto a la República Islámica por su agresión en el estrecho de Ormuz, informó este sábado el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

«Las fuerzas del Centcom han desviado 100 embarcaciones mercantes en los últimos 60 días desde que Estados Unidos reanudó el bloqueo, erigiendo una muralla de acero frente a Irán», indicó el organismo militar, con sede en Florida, a través de sus redes sociales.

El Comando Central añadió que «ningún barco ha atravesado el bloqueo sin la autorización de las fuerzas de EE.UU.», además de subrayar que «los miembros del servicio militar estadounidense permanecen plenamente enfocados en esta misión».

La fase vigente del bloqueo contra Irán dio inicio el 14 de julio por orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dio por concluido el marco del alto el fuego con la República Islámica que él firmó el 17 de junio ante los persistentes ataques de Teherán a las barcos que navegan por Ormuz.

En la primera fase de bloqueo, del 13 de abril al 18 de junio, las fuerzas estadounidenses desviaron más de 140 buques, inutilizaron nueve embarcaciones que desobedecieron las órdenes y permitieron el paso de más de 50 naves comerciales con ayuda humanitaria, según Centcom.

La reanudación de los ataques

Además, EE.UU. e Irán reanudaron sus ataques cruzados el pasado 30 de agosto, por lo que el precio del crudo intermedio de Texas (WTI) cerró esta semana en 100,5 dólares por barril, pues por el estrecho de Ormuz pasaba el 20 % del crudo mundial antes de la guerra, que comenzó en febrero.

Irán anunció este sábado que abordaría con Omán la determinación de rutas marítimas provisionales y seguras para la navegación comercial a través del estrecho de Ormuz durante una reunión en Mascate, a la que asistirán también los países árabes del golfo Pérsico el lunes.

En tanto, Trump aseveró este sábado en Irlanda que la guerra en Irán terminará «justo después de las elecciones de medio término», que Estados Unidos celebrará el 3 de noviembre, y que entonces «pronto caería el petróleo».