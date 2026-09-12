El submarino más grande jamás construido medía 175 metros y cargaba 20 misiles nucleares: hoy espera el desguace en un puerto del Ártico

Bajo un cielo de plomo y viento polar, un coloso de acero descansa amarrado en un muelle del norte. Su silueta inmensa ya no impone terror, sino una melancolía metálica: décadas después de su botadura, el gran símbolo de la disuasión submarina aguarda paciente la tijera del desguace. A bordo, donde antes vibraban dos reactores y veinte tubos balísticos, hoy solo resuena el eco de una era que ya pasó.

Un gigante de la Guerra Fría

Nacido del programa soviético Proyecto 941, el llamado “Tifón” fue un monumento flotante a la lógica del segundo golpe. Con casco doble, proa voluminosa y una manga extraordinaria, su diseño priorizaba la resistencia bajo el hielo y la habitabilidad en patrullas interminables.

Para sus tripulantes, era un “hotel bajo el hielo” con comodidades inusuales: compartimentos más amplios, zonas de ocio y hasta sauna en ciertas unidades. “No era solo un submarino, era una fortaleza sumergida”, diría cualquiera que haya sentido su peso bajo la banquisa ártica.

Tecnología descomunal, silencios imposibles

Su columna vertebral eran dos reactores nucleares de agua a presión, alimentando una planta propulsora capaz de empujar ese titanio de acero a más de 25 nudos en inmersión. Aun así, lo esencial no era la velocidad, sino el sigilo suficiente para esconder su arsenal estratégico.

En sus silos descansaban misiles balísticos intercontinentales con cabezas múltiples, concebidos para atravesar el hielo y despegar desde latitudes extremas. “La misión era sencilla y terrible: permanecer invisible y garantizar la represalia”, se decía en los manuales no escritos de la doctrina naval.

De emblema estratégico a activo inviable

Con el fin de la Guerra Fría, la ecuación cambió de signo. Tratados de control de armas, presupuestos en retracción y nuevas prioridades tácticas fueron empujando a estos mastodontes hacia la orilla. Mantenerlos operativos era caro, modernizarlos resultaba aún más oneroso.

Algunas unidades fueron dadas de baja con apoyo internacional, reflejo de una cooperación prudente en materia de seguridad nuclear. Otras sirvieron como bancos de pruebas, prolongando su vida a fuerza de ensayos y parcheos. Pero todo gigantismo tiene un techo: al final, la aritmética del acero y del combustible se impuso a la nostalgia.

El largo adiós: desarme, riesgos y reciclaje

Desmantelar un submarino nuclear no es cortar y vender. Es un proceso lento, regulado y cargado de precauciones: retirada de combustible, descontaminación de circuitos, corte de secciones con compartimentos radiactivos y almacenamiento controlado de residuos.

En puertos del norte, junto al Círculo Polar, estos cascos esperan su turno como gigantes varados. El astillero recibe módulos, clasifica aleaciones y secciona con precisión de cirujano. “El verdadero reto empieza cuando se apagan los reactores”, repiten los ingenieros que cuentan tornillos y planifican grúas.

Arquitectura pensada para el hielo

El doble casco otorgaba flotabilidad y margen de daños, con tanques de lastre sobredimensionados y compartimentos redundantes. Bajo placas árticas, podía emerger abriendo claros en la costra, una maniobra de fuerza que exigía cálculo minucioso y nervios de acero.

Sus dimensiones no eran capricho: albergaban misiles enormes, víveres para patrullas de larga duración y equipos que garantizaban autonomía durante semanas. En la jerga de bordo, “amplio” significaba supervivencia y “pesado” quería decir seguro.

Lo que queda de una era

Hoy, más que amenaza, este casco es un símbolo. Habla de una ingeniería llevada al límite, de políticas hechas para sostener el equilibrio del miedo y de hombres que aprendieron a vivir con el silencio de la profundidad.

Legado técnico: casco doble, operaciones bajo hielo y logística de patrullas prolongadas que inspiraron diseños más eficientes en clases posteriores.

Del mito al relevo

La disuasión no ha desaparecido: se ha vuelto más ligera, más precisa y más digital. Los nuevos submarinos estratégicos mantienen la misión, pero sin el derroche volumétrico de sus antecesores gigantes. Allí donde antes reinaba la masa, hoy manda la optimización.

Aun así, el impacto cultural persiste. Cine, novelas y videojuegos replican la silueta y el aura de estos colosos, recordándonos que el mar profundo guarda su propio panteón de fantasmas. “Era demasiado grande para el tiempo de paz”, podría leerse en una placa imaginaria junto al muelle.

Cuando la grúa levante el último módulo y la linterna del soldador se apague, quedará un vacío más que material: el hueco que dejan las máquinas que, por un tiempo, hicieron creer que el acero podía sostener la geopolítica. Allí, en el frío del norte, se despide un artefacto descomunal cuyo rugido ya solo vive en la memoria y en la aritmética silenciosa de los tratados.