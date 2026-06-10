Real Madrid ficha a José Mourinho; Benfica confirma el pago de su cláusula de 15 millones

Ya es un hecho irrefutable. José Mourinho regresa al Real Madrid trece años después de cerrar su primera etapa al frente del banquillo madridista. Las Águilas lo han hecho oficial y, en las horas finales de este lunes, anunciaron que la entidad blanca ha ejercido la cláusula de rescisión de 15 millones de euros del contrato del técnico portugués para acompañarlo de nuevo al Bernabéu.

«El Benfica informó a la CMVM que el Real Madrid CF formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo», expresó el club lisboeta en un breve comunicado en sus redes sociales, agradeciendo al lusitano su trabajo y anunciando a Marco Silva como el sustituto del portugués.

Las elecciones presidenciales en el club madridista retrasaron el regreso de The Special One, obligando a la entidad blanca a ejecutar la cláusula de rescisión de su contrato, que contemplaba una cantidad inferior —unos tres millones— durante los 10 días posteriores al último partido de la temporada del Benfica.