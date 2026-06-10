Protestas en Belfast, Inglaterra: incendian vehículos tras apuñalamiento

Manifestantes antimigración incendiaron vehículos y bloquearon vías en Belfast, Inglaterra, la noche del martes (09.06.2026), tras un ataque a cuchillo que dejó una víctima y que fue atribuido a un refugiado sudanés, cuya agresión quedó grabada en un video y ha conmocionado al país.

Cientos de personas, muchas de ellas con el rostro cubierto, se concentraron en distintos puntos de Belfast, donde un autobús y varios coches fueron incendiados, y un edificio en las afueras del centro de la ciudad ardió parcialmente.

En la noche se registraron disturbios en varios puntos de Irlanda del Norte, que dejan “varios vehículos incendiados”, declaró el comisario adjunto de la policía norirlandesa, Ryan Henderson, al tiempo que hizo un llamado a la calma.

Según medios británicos, las protestas se extendieron a Antrim, a 25 km al oeste de Belfast.