Razones por las que el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 se disputa en Malasia

Debido al conflicto bélico en Medio Oriente, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Formula One Management (FOM), empresa propietaria de los derechos comerciales de la Fórmula 1, tomaron la decisión de trasladar la carrera que se disputaba en el Circuito Internacional de Sakhir, en pleno desierto, al trazado de Sepang, en Malasia, un lugar acostumbrado a las precipitaciones, y donde se pronostica un 90 por ciento de lluvia para este fin de semana.

La vuelta de la F1 a Malasia se confirmó el 26 de julio, nueve años después de su última visita al país. Sepang será una novedad para doce pilotos actuales de la F1, entre ellos el argentino Franco Colapinto.

Además del factor climático, será un gran desafío para el piloto de Alpine, que además deberá cumplir una penalización de cinco posiciones en la parrilla de salida debido a la sanción por su choque con su compañero de equipo Pierre Gasly en Azerbaiyán.