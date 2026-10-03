Odir Fernández propone que la UNAH administre un hospital privado adquirido por el Gobierno

Odir Fernández, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), planteó al presidente electo Nasry “Tito” Asfura la posibilidad de que, en caso de concretarse la adquisición de un hospital privado ya equipado, la casa de estudios sea considerada para administrar ese centro y prestar la atención médica correspondiente.

A través de su cuenta en X, Fernández afirmó que la UNAH dispone del personal capacitado y de la capacidad institucional necesarias para hacerse cargo de la gestión operativa del hospital.

El rector también destacó el papel de la universidad en la formación y la participación de docentes y estudiantes dentro del sistema sanitario del país.