Corea del Norte dispara un misil no identificado hacia el Mar de Japón, según Seúl

3 de octubre de 2026

Este sábado Corea del Norte hizo al menos un lanzamiento de proyectil dirigido al mar de Japón, que en las dos Coreas se conoce como mar del Este, según lo confirmó el ejército surcoreano.

El Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur anunció en la mañana del sábado que detectó el lanzamiento, aunque no aportó datos adicionales sobre las características del proyectil ni precisó desde qué punto exacto fue disparado, informó la agencia Yonhap.

Este reciente lanzamiento se produjo dos semanas después de que Pyongyang disparara dos misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Wonsan hacia el mar de Japón, con apenas unas horas de diferencia, el 20 de septiembre.

Edwin Rolando Amaya

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