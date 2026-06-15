Rawayana llega a Honduras con su gira ‘¿Dónde es el after?’

Rawayana, la célebre agrupación venezolana, visitará Honduras para presentar uno de los recitales más esperados de este 2026, dentro de su gira mundial “¿Dónde es el after? World Tour”, una serie de shows que los ha llevado a través de distintos países de América, Europa y Estados Unidos.

¿Quién trae a Rawayana?

El conjunto ofrecerá su recital el sábado 20 de junio en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa, a partir de las 21:00, en una producción a cargo de E3 Live, firma que sigue confiando en traer al país intérpretes de renombre internacional.

¿Cómo es considerada Rawayana?

Rawayana figura entre las agrupaciones más influyentes de la escena alternativa latina. Su propuesta sonora fusiona reggae, funk, pop, rock y ritmos caribeños, una mezcla que les ha ganado un abrumador número de fans tanto en Venezuela como en otros lugares.

#HCHEntretenimiento | 🤩👏🏻 E3Live lo vuelve a hacer 🔥 Prepárate porque Rawayana llega con su tour “¿Dónde es el after?” este 20 de junio al Nacional de Ingenieros Coliseum 🎶

Una noche para cantar, bailar y vivir el vibe que solo ellos saben crear 🌊✨

¿Ya tienes tu combo listo?… pic.twitter.com/qbHgno0Xb7 — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) March 23, 2026

El grupo, liderado por Alberto “Beto” Montenegro, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera artística gracias al éxito de su más reciente álbum “¿Dónde es el after?”, producción que da nombre a la gira mundial con la que ahora visitarán suelo hondureño.

¿Cuál es la canción que más piden sus fanáticos en sus giras?

Entre las canciones que los fanáticos esperan escuchar destacan éxitos como “Feriado”, “High”, “Dame un Break”, “Veneka” e “Inglés en Miami”, tema que recientemente alcanzó el primer lugar en una lista de Billboard y se convirtió en uno de los mayores éxitos de la agrupación venezolana.

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La llegada de Rawayana ha generado gran expectativa entre los seguidores de la banda en Honduras, especialmente porque su última presentación en Tegucigalpa ocurrió hace varios años y muchos consideran este regreso como una oportunidad única para disfrutar de su energía en vivo.

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¿Cómo es considerada Rawayana?

¿Cuál es la canción que más piden sus fanáticos en sus giras?

Los boletos para el concierto ya se encuentran disponibles a través de la plataforma eTicket Honduras, con diferentes localidades para que los asistentes puedan disfrutar de una noche que promete música, fiesta y una experiencia inolvidable junto a una de las agrupaciones más importantes de la música alternativa latinoamericana.