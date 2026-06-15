Beckham logra la primera estrella dedicada a un futbolista en el Paseo de la Fama de Hollywood

El célebre exfutbolista británico sir David Beckham se incorpora al Paseo de la Fama, marcando un hito singular en su trayectoria al convertirse en el primer futbolista del mundo en recibir una estrella en esa célebre acera de Hollywood.

Aspectos esenciales a conocer: No todos los deportistas pueden presumir de una estrella

Homenaje a un icono de la NBA

No cualquiera de los atletas puede ostentar una estrella

El emotivo reconocimiento se llevó a cabo durante una ceremonia concurrida organizada por la Cámara de Comercio de Hollywood en Los Ángeles, California. Con este galardón, el deportista de 51 años pasa a integrar un grupo selecto de apenas media docena de atletas que han sido galardonados en ese emblemático bulevar estadounidense.

La jornada de celebración transcurrió bajo una temperatura de 30 grados en Hollywood Boulevard, avenida que fue cerrada al tráfico para acoger a cientos de aficionados. Beckham asistió al evento acompañado de casi toda su familia, su esposa Victoria, su hija Harper y sus hijos Romeo y Cruz con sus respectivas parejas.

La única ausencia notable fue la de su hijo mayor, Brooklyn, quien se halla distanciado de sus progenitores desde hace meses. El ambiente festivo se ha visto enriquecido con el apoyo de personalidades destacadas del mundo del espectáculo y amigos íntimos de la familia, como las actrices Eva Longoria y Tom Cruise.

Visiblemente conmovido y al borde de las lágrimas, el exjugador de equipos como el Real Madrid y Los Angeles Galaxy ha ofrecido un discurso cargado de humildad y nostalgia.

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Durante su intervención, ha reconocido que la experiencia le resultaba plenamente surrealista y ha recordado sus orígenes humildes al confesar que jamás habría imaginado que un futbolista inglés de clase trabajadora, criado en el East End de Londres, pudiera alcanzar un honor de tal magnitud.

Asimismo, rememoró su temprana fascinación por la cultura estadounidense, bromeando sobre cómo solía ver series de televisión junto a su madre y cómo su primera cita en el cine con Victoria fue para ver la película Jerry Maguire.

El exinternacional de la selección inglesa también ha aprovechado la ocasión para profundizar en su fuerte vínculo con el deporte norteamericano y revelar sus grandes fuentes de inspiración.

Recordó al astro más grande de la NBA

David Beckham ha destacado la figura de Michael Jordan como el atleta más destacado de todos los tiempos y admitió que fue gracias a él que decidió portar el dorsal 23 en su camiseta. Su admiración por el impacto global de la leyenda del baloncesto influyó decisivamente en su sueño juvenil de cruzar el Atlántico algún día y convertir a los Estados Unidos en su segundo hogar.

El camino del británico en territorio norteamericano se consolidó en 2007, año en el que dio el salto para unirse a las filas de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer (MLS).

En sus palabras de agradecimiento, ha remarcado la felicidad que vivió junto a su familia durante sus seis años de residencia en la ciudad californiana, un periodo que culminó con el nacimiento de su hija Harper en 2011.

Actualmente, Beckham continúa impulsando la evolución de este deporte en el país como propietario del Inter de Miami, club que hoy en día cuenta en sus filas con el astro argentino Lionel Messi.

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La ceremonia contó con intervenciones especiales por parte de su círculo más íntimo antes de revelar la estrella número 2,849 del paseo. El actor Tom Cruise elogió la ética de trabajo y la dedicación constante de , describiéndolo como una inspiración global para las nuevas generaciones y asegurando que nadie merecía este reconocimiento más que él.

Por su parte, Victoria Beckham añadió una nota de humor al bromear diciendo que ella debería recibir el premio debido a su pasado en la película de las Spice Girls, para luego elogiar con orgullo la visión y la determinación inquebrantable de su esposo.

Tras concluir las declaraciones oficiales, el homenajeado dedicó un largo rato a posar ante las cámaras junto a sus familiares, los representantes de la Cámara de Comercio y la prensa acreditada.

Mostrando su faceta más cercana y amable, David ha decidido saltarse las vallas de seguridad perimetrales al final del acto para interactuar de forma directa con los seguidores congregados.

El exfutbolista se despidió como la última persona en abandonar la celebración, firmando pósteres, camisetas y tomándose fotografías con los aficionados que se acercaron para festejar su legado.