Rawayana desata una fiesta inolvidable en Tegucigalpa: ¿dónde fue el after?

22 de junio de 2026

La agrupación venezolana de renombre, Rawayana, agitó a miles de fanáticos en Tegucigalpa durante su tan esperada actuación, un evento gestionado por la productora E3 Live que terminó siendo todo un rotundo éxito.

El show tuvo lugar en el Nacional de Ingenieros Coliseum, escenario totalmente lleno. Desde primeras horas, los aficionados llegaron al recinto para vivir una velada repleta de sonido, energía y los mayores éxitos de la banda.

A lo largo de la velada, Rawayana interpretó varios de los temas que la han posicionado como una de las bandas más relevantes de la escena musical latinoamericana, despertando emoción y entusiasmo entre el público presente.

La organización del evento recibió elogios por parte del público, que subrayó la coordinación y la experiencia vivida durante la actuación. Sin duda, la llegada de Rawayana a Honduras dejó una marca imborrable en sus seguidores y confirmó el excelente momento que atraviesa la banda en la región.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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