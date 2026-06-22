Brasil vence 3-0 a Haití y lidera el Grupo C del Mundial 2026

Brasil logró su primera victoria en el Mundial 2026 al imponerse por 3-0 ante Haití en Filadelfia, jugando con gran tranquilidad. La Verdeamarela se afianzó como líder del Grupo C gracias a los goles de Matheus Cunha —doblete— y Vinícius Júnior en la primera mitad. El conjunto caribeño quedó eliminado de la Copa del Mundo.

La selección conducida por Carlo Ancelotti dominó el encuentro de principio a fin. Aunque Haití no pasó grandes sobresaltos en los primeros minutos, Brasil controló la posesión ante un rival que se replegó en su propio campo. Haití intentó igualar el desarrollo con una marca férrea en cada balón disputado, pero su defensa sufrió ante cada balón largo de los sudamericanos. A todo esto se sumaron múltiples pérdidas en la mitad de la cancha que Brasil logró capitalizar.

Con este panorama, Brasil abrió el marcador a los 22 minutos. Tras una buena jugada de Vinícius Júnior, un despeje dentro del área por parte de Hannes Delcroix rebotó en Matheus Cunha para estampar el 1-0. Desde entonces, la Verdeamarela acentuó el dominio en el terreno de juego pese a las arremetidas esporádicas de Haití. Tras una recuperación en campo rival, el extremo del Real Madrid habilitó al atacante del Manchester United, quien definió con un potente disparo para poner el 2-0.

La mala noticia de la noche para Brasil pasó por la salida de Raphinha por una molestia física a los 38 minutos del primer tiempo. Haití nunca pudo resolver los problemas de los pases a las espaldas de la defensa y, en la última jugada de la primera mitad, Lucas Paquetá rompió la defensa haitiana con un pase elevado para dejar a Vinícius solo contra el arquero: el atacante del Real Madrid definió entre las piernas de Johny Placide para el 3-0.