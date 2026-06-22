Exministra reta al gobierno a investigar sobrevaloración y exige no detener la construcción de hospitales

22 de junio de 2026

La exministra de la Secretaría de Salud, Carla Paredes, se unió al sentir del pueblo de Santa Bárbara para insistir en que la obra de ocho hospitales, iniciada durante la administración de Xiomara Castro, no debe paralizarse.

Ante presuntas irregularidades y una posible sobrevaloración en la construcción de estos centros de salud, Paredes reta a las autoridades a que investiguen, incluso a ella, y si demuestran que hubo corrupción, les invita a continuar con el proceso. Pero advierte que el pueblo no debe ser sacrificado por un capricho.

Edwin Rolando Amaya

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