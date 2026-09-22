Raphinha alcanza hitos históricos al nivel de Messi y Cristiano Ronaldo

El extremo del Barcelona, Raphinha, está protagonizando un inicio de temporada en La Liga de brillo excepcional. Con un contundente triplete ante el Sevilla, el brasileño llega a doce dianas en apenas siete jornadas disputadas, una marca histórica que lo ubica de lleno entre los nombres más destacados del fútbol mundial.

La hazaña del extremo azulgrana iguala el vertiginoso inicio que firmó Lionel Messi en la campaña 2011-12 y se queda a solo un gol del récord absoluto en las siete primeras jornadas, establecido por Cristiano Ronaldo con trece dianas en la 2014-15. Tras el parón internacional, el delantero intentará sostener este ritmo goleador inédito para mantener al conjunto catalán en la cúspide.

La jornada también produjo cambios en la clasificación de goleadores, con Sergio Camello situándose en la segunda posición tras anotar siete veces para rescatar un empate del Rayo Vallecano ante Osasuna, igualando la marca de Kylian Mbappé. Por su parte, el croata Ante Budimir alcanzó los 100 goles en Primera División con un remate espectacular de semi-chilena en El Sadar.

La jornada también dejó como protagonistas a Fer Niño, que firmó un doblete en la victoria del Elche frente al Espanyol para alcanzar cinco goles, mientras que Jonathan David, canadiense de nacimiento, agregó su tercer tanto de la campaña al anotar en el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Real Madrid en el derbi madrileño.