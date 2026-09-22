Detienen a un evangelista en investigación por una menor en El Paraíso

Un hombre fue aprehendido en Liure, dentro del municipio de El Paraíso, después de haber sido señalado en una investigación relacionada con un caso que involucra a una menor de edad. La detención fue realizada por las autoridades tras llevar a cabo las diligencias pertinentes.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho habría ocurrido después de que el sospechoso participara en un evento evangelístico. El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con el proceso investigativo para esclarecer lo ocurrido.