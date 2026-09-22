Detienen a un evangelista en investigación por una menor en El Paraíso

22 de septiembre de 2026

Un hombre fue aprehendido en Liure, dentro del municipio de El Paraíso, después de haber sido señalado en una investigación relacionada con un caso que involucra a una menor de edad. La detención fue realizada por las autoridades tras llevar a cabo las diligencias pertinentes.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho habría ocurrido después de que el sospechoso participara en un evento evangelístico. El detenido quedó a disposición de las autoridades competentes, quienes continuarán con el proceso investigativo para esclarecer lo ocurrido.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

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