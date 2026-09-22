Frente geopolítico: Macron define como productiva su conversación con Trump sobre Ucrania y el Mar Rojo

El presidente francés, Emmanuel Macron, llevó a cabo una reunión decisiva de unos treinta minutos con su par estadounidense, Donald Trump, aprovechando el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al concluir la charla, el dirigente galo dijo que la conversación fue “muy constructiva” y subrayó la predisposición de Washington para enfrentar con detalle dos de las crisis que mayor efecto tienen sobre la seguridad mundial.

En la charla, los dos mandatarios acordaron dar prioridad a acelerar el apoyo militar a Kiev frente al conflicto en curso. Macron afirmó ante la prensa la necesidad de coordinar esfuerzos para “ayudar a nuestros amigos ucranianos de forma más rápida y contundente en lo relativo a misiles interceptores”, con el objetivo de fortalecer de inmediato la defensa aérea dentro de territorio ucraniano.

Un segundo eje clave de la conversación fue el aumento de las tensiones en el Mar Rojo, una ruta estratégica para el tráfico naval que ganó aún más protagonismo tras el cierre del estrecho de Ormuz. Ambos líderes exploraron opciones para asegurar la protección de las infraestructuras petroleras ante las complicaciones de navegación originadas por la ocupación del estrecho de Bab el Mandeb a manos de rebeldes pro-yemeníes.

El jefe del Estado francés concluyó que el encuentro sentó las bases de una cooperación en dos frentes prioritarios para mantener la estabilidad global. La eficacia de estas conversaciones dependerá de los próximos pasos conjuntos que empujen ambas potencias para hacer frente a las amenazas en Europa del Este y en las rutas energéticas del Medio Oriente.