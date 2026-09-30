Rakitić analiza el Balón de Oro 2026 y detecta una lucha abierta: ya no hay Messi ni Cristiano

El exfutbolista del FC Barcelona y Sevilla FC, Iván Rakitić, ofreció una valoración contundente sobre la lucha por el Balón de Oro 2026 durante su intervención en el programa El Partidazo de COPE. A pocas horas del encuentro de la UEFA Nations League entre España y Croacia en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, el exinternacional croata analizó el panorama del fútbol mundial asegurando que en la actualidad no existe una figura hegemónica disputando el galardón.

“Durante este año no he visto ningún jugador que haya destacado especialmente ni en su club ni en el Mundial. Hace años estábamos acostumbrados a que todo quedaba entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Pero como ellos ya no están”, argumentó Rakitić, enfatizando que no hay un “favorito claro” como sucedía en la época de dominio absoluto del argentino y el portugués.

A juicio del excentrocampista, el rendimiento de los principales aspirantes ha sido irregular en los diferentes torneos disputados. Entre la nómina de candidatos a coronarse en el London Palladium emergen nombres de la talla de Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Rodri, Fabián Ruiz y Michael Olise, dejando una de las ediciones más abiertas e inciertas de los últimos años.