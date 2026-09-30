Ricardo Arjona y Grupo Firme unen voces en una colaboración inesperada

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona anunció el lanzamiento de Amor Factura, el primer sencillo de su nuevo proyecto musical, grabado en colaboración con la popular agrupación de música regional mexicana Grupo Firme.

A pesar de disponer de un repertorio de 30 canciones grabadas en ciudades como Nashville, Londres, Estocolmo, México, Colombia y Guatemala, el artista optó por este tema junto a la banda liderada por Eduin Caz para inaugurar este viaje.

El 1 de octubre, Ricardo Arjona vuelve a escribirle al corazón.

Una nueva canción está por llegar… y sabemos que sus letras nunca pasan desapercibidas. ❤️‍🔥

📅 1 de octubre⁰🎧 Prepárate para escuchar lo nuevo de Arjona. pic.twitter.com/QxyTB5N0Vu — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) September 28, 2026

A través de sus redes sociales, Arjona elogió la autenticidad y frescura de los integrantes de Grupo Firme, destacando que su naturalidad resulta escasa en la industria musical actual.

Por su parte, la agrupación mexicana reaccionó con entusiasmo ante el lanzamiento, calificando esta unión estratégica y artística como «un sueño» hecho realidad.