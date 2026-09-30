Ricardo Arjona y Grupo Firme unen voces en una colaboración inesperada

29 de septiembre de 2026

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona anunció el lanzamiento de Amor Factura, el primer sencillo de su nuevo proyecto musical, grabado en colaboración con la popular agrupación de música regional mexicana Grupo Firme.

A pesar de disponer de un repertorio de 30 canciones grabadas en ciudades como Nashville, Londres, Estocolmo, México, Colombia y Guatemala, el artista optó por este tema junto a la banda liderada por Eduin Caz para inaugurar este viaje.

A través de sus redes sociales, Arjona elogió la autenticidad y frescura de los integrantes de Grupo Firme, destacando que su naturalidad resulta escasa en la industria musical actual.

Por su parte, la agrupación mexicana reaccionó con entusiasmo ante el lanzamiento, calificando esta unión estratégica y artística como «un sueño» hecho realidad.

Edwin Rolando Amaya

Cubro la actualidad hondureña con especial atención a los temas sociales y las dinámicas locales. Mi objetivo es hacer la información clara y útil, yendo a lo esencial sin perder de vista la realidad del terreno. A través de mis artículos, busco ofrecer una mirada precisa y accesible sobre los hechos que importan.

La marina más poderosa del mundo paga peaje como cualquier carguero cada vez que uno de sus barcos cruza el canal de Panamá

La marina más poderosa del mundo paga peaje como cualquier carguero cada vez que uno de sus barcos cruza el canal de Panamá