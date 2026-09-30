El rial iraní se deprecia a un récord histórico de 2.5 millones por dólar, afectado por sanciones y bloqueo marítimo

La crisis económica y financiera en Teherán llegó a un punto crítico cuando el rial iraní tocó un nuevo mínimo histórico, cotizándose a más de 2.5 millones de riales por dólar en el mercado libre. La moneda se devaluó al menos un 13% en apenas 27 días desde su récord anterior registrado el 2 de septiembre, impulsada por la ampliación de las sanciones económicas impulsadas por Estados Unidos.

Esta drástica depreciación ocurre en un contexto de altísima tensión diplomática y militar. El canciller iraní, Abbas Araghchi, confirmó tras la Asamblea General de la ONU que existen conversaciones indirectas con la mediación de Catar y Pakistán para destrabar el conflicto y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

Sin embargo, las negociaciones enfrentan severos obstáculos. La Casa Blanca, bajo el mandato del presidente Donald Trump, desestimó la propuesta de Teherán que condicionaba la apertura del paso marítimo en siete días al levantamiento total del bloqueo de sus puertos, el desbloqueo de activos internacionales y exenciones a la exportación de crudo.