¿Qué hizo él por la educación? Edgardo Casaña cuestiona que autoridades salvadoreñas no hayan podido ingresar al país

El diputado Edgardo Casaña, cuyo nombre ha estado vinculado a un caso de corrupción y recientemente señalado por un escándalo que lo vincula a él y a su familia en la departamental de educación, criticó fuertemente que las autoridades hondureñas impidieran el ingreso de la ministra de educación de El Salvador.

“Nuestras escuelas no deben ser escenario de disputas políticas; lo que necesitan nuestros niños y docentes es contar con útiles escolares, cuadernos y lápices en sus centros educativos, porque esos materiales pueden representar la oportunidad que para algunos podría ser la única vía para superarse y forjar una carrera profesional.”

“Es vergonzoso negarse a aceptar esta ayuda, ya que llega para respaldar el proceso educativo de nuestros niñ@s y docentes; este rechazo no es un desprecio al gobierno de El Salvador, sino negarle la oportunidad a miles de estudiantes que se encuentran en situación de marginalidad y pobreza.”

“Da pena ver cómo nos exhiben ante el mundo cuando, por un lado, la injerencia extranjera de un presidente los llevó al poder y hoy, desde palacios y oficinas de lujo, rechazan este gesto que representa una oportunidad de ayuda para EL PUEBLO PUEBLO; y ahí, eso no les interesa porque no genera negocios ni ganancias para los dueños de esta patria.”