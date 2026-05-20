Diputada propone moción ante el Congreso Nacional para entonar el himno nacional en centros educativos

La diputada del Partido Liberal, Luz Ernestina Mejía, presentó un proyecto de ley cuyo fin es reforzar los valores cívicos y el sentido de identidad nacional entre la comunidad estudiantil. La propuesta establece que en todos los centros educativos del país se entone el Himno Nacional de Honduras como una actividad oficial dentro del horario escolar.

De acuerdo con la iniciativa, la medida persigue fomentar el respeto hacia los símbolos patrios y promover la educación cívica de los niños y jóvenes desde una edad temprana. Mejía sostiene que la interpretación del Himno Nacional podría ayudar a fortalecer el amor por Honduras y a conservar las tradiciones que componen la identidad cultural del país.