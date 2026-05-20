Don Omar presenta The Last King World Tour: una gira mundial que promete hacer historia

Don Omar anunció oficialmente su nueva gira mundial “The Last King World Tour”, un espectáculo que promete volver a encender los escenarios tras el éxito de su regreso con Back to Reggaetón. La gira arrancará en septiembre y recorrerá al menos 21 ciudades en Estados Unidos, despertando la emoción de miles de fanáticos.

Entre las fechas confirmadas aparecen presentaciones en ciudades clave como Reading, Miami, Chicago, Nueva York, Los Ángeles y otras paradas importantes que forman parte de este esperado recorrido musical. La preventa de entradas comienza desde este 19 de mayo para varias fechas, mientras crece la expectativa por posibles anuncios en más países.

La nueva gira llega en un momento fuerte para el artista puertorriqueño, luego de una etapa que consolidó nuevamente su presencia en los escenarios internacionales. Con el nombre de “The Last King World Tour”, Don Omar busca reafirmar por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes del género urbano.