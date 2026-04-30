Congreso de El Salvador modifica la composición del Órgano Supremo Electoral mediante reforma constitucional

La Asamblea Legislativa de El Salvador dio este miércoles por la noche su visto bueno a una enmienda constitucional que transforma la configuración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al eliminar a los partidos la autoridad de proponer ternas para tres de sus cinco magistrados; éstos, a partir de ahora, serán seleccionados mediante un proceso público sustentado en la meritocracia y sin vínculos partidistas.

La enmienda, respaldada por 57 de los 60 votos del partido oficial Nuevas Ideas (NI) y sus aliados, modifica el artículo 208 de la Constitución, que antes señalaba que tres de los cinco magistrados del TSE se elegían entre las ternas presentadas por los tres partidos con mayor porcentaje de votos en las elecciones presidenciales.

Con esa configuración, el Congreso podía designar al menos dos magistrados a partir de las propuestas de los partidos que perdieron los comicios y uno para el partido en el poder, que ocupaba la presidencia del organismo. Los otros dos magistrados continuarán siendo escogidos entre las propuestas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La redacción recién aprobada, impulsada por el actual presidente del Congreso, Ernesto Castro, dispone que la convocatoria para seleccionar a los tres magistrados que antes correspondían a los partidos se realizará de forma abierta al público, y que una comisión de diputados deberá escoger y presentar al pleno a los candidatos para su votación «sin cuotas partidarias» y sustentada en la idea de la «meritocracia».

Reformas electorales

«Habrá un Tribunal Supremo Electoral formado por cinco magistrados, que cumplirán un mandato de seis años y serán elegidos por la Asamblea Legislativa. Tres de ellos se seleccionarán mediante un proceso general y público que lleve a cabo la respectiva comisión», indica el texto vigente y que debe ser ratificado.

Además, añadió que, en cualquiera de los dos escenarios, los candidatos deberán cumplir los requisitos para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no poseer afiliación partidista alguna.

No es la primera ocasión en que el gobierno del presidente Nayib Bukele, o su partido, impulsa modificaciones en materia electoral antes de las elecciones próximas, previstas para febrero de 2027.

En 2023, meses previos a las elecciones generales de 2024, se redujo el número de diputados de 84 a 60 y se modificó la fórmula de distribución de votos y la asignación de escaños, entre otros cambios.

En la jornada de este miércoles, la bancada oficial también aprobó una reforma constitucional para que los salvadoreños que residen en el extranjero cuenten con una representación directa en el Órgano Legislativo.