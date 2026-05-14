Pruebas de ADN a familiares de las víctimas calcinadas en El Cimarrón para identificar a las personas fallecidas

Desde la noche del martes, parientes de al menos dos personas dadas por desaparecidas se presentaron en la morgue del Ministerio Público (MP), tras enterarse del hallazgo de tres cuerpos calcinados en la zona de El Cimarrón, situada a las afueras de la ciudad.

La inquietud de estas dos familias surgió ante la posibilidad de que las víctimas fueran sus parientes, desaparecidos desde hace varios días. El avanzado estado de calcinación de los cuerpos ha dificultado confirmar de inmediato sus identidades.

De acuerdo con evaluaciones preliminares efectuadas por especialistas de la Dirección General de Medicina Forense, entre las víctimas habría dos hombres y una mujer. Esta última habría sido identificada de forma tentativa por rasgos visibles, como la silueta, el cabello y un arete en forma de triángulo que llevaba en la oreja izquierda.

Se presume que los dos cuerpos hallados dentro de un congelador, al cual también se le prendió fuego, pertenecen a dos hombres. No obstante, la confirmación de este dato se logrará mediante pruebas de ADN que se realizarán con muestras de sangre de sus familiares.