Al menos ocho fallecidos, dos de ellos niños, por ataques israelíes a vehículos cerca de Beirut

Este miércoles fallecieron al menos ocho personas, entre ellas dos menores de edad, a causa de varios bombardeos israelíes contra automóviles en la ruta que conecta el sur del Líbano con Beirut, situada a unos 20 a 30 kilómetros al sur de la capital.

«Las tres ofensivas efectuadas por el enemigo israelí sobre la autopista costera Sidón-Sur, concretamente en Barja, Jiyeh y Saadiyat, dejaron ocho fallecidos, entre ellos dos niños», indicó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.

La Agencia Nacional de Noticias (ANN) señaló que todos los ataques apuntaron a vehículos que transitaban por la zona, y difundió imágenes de dos automóviles destruidos y en llamas tras recibir los impactos de misiles.

Las zonas afectadas por los bombardeos de vehículos se sitúan a unas 20 km de Beirut, siendo Saadiyat la más próxima, y a aproximadamente 30 km en los casos de Jiyeh y de la rotonda de Barja.

Israel continúa bombardeando Líbano

Israel ha seguido atacando el territorio libanés a pesar de que el cese de hostilidades quedó vigente hace casi un mes; sus ataques suelen concentrarse en el sur, y fue precisamente este fin de semana cuando se registró una acción similar en la carretera que conduce a Beirut.

Asimismo, la semana pasada, Israel, durante la tregua, golpeó por primera vez los suburbios meridionales de Beirut llamados Dahye, alegando haber dirigido el golpe contra el jefe del cuerpo de élite del grupo chií Hizbulá, las Fuerzas Radwan.

Este martes, el ministro de Salud Pública de Líbano, Rakan Nasreddine, informó que 380 personas habían muerto y 1.122 resultaron heridas en ataques israelíes ocurridos tras la entrada en vigor del alto al fuego a mediados de abril.

Asimismo, un grupo de colonos israelíes dio muerte este miércoles a un adolescente palestino durante un ataque contra las localidades de Sinjil y Jaljulia (al norte de Ramala) en Cisjordania, según la ONG israelí B’Tselem, y la Media Luna Roja Palestina confirmó posteriormente a EFE.