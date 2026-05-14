Tambores de guerra: Libre saldría a las calles para defender su representación ante el CNE y el TJE

El partido Libertad y Refundación (Libre) llamó a todos sus militantes y a las personas que actualmente ocupan cargos dentro de la organización para exigir su representación en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Del mismo modo, indicaron que no descartan volver a salir a las calles si quedan sin representantes de sus órganos electorales.

La diputada del Libre, Lucy Puerto, hizo un llamado a todos los militantes este lunes para defender su representación ante el CNE y el TJE.