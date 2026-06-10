Embajador César Pinto y Nayib Bukele fortalecen su alianza estratégica

El embajador de Honduras ante El Salvador, Dr. César Pinto, sostuvo hoy una reunión de gran relevancia con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en un encuentro orientado a reforzar los lazos de amistad, cooperación y hermandad que históricamente han unido a ambas naciones centroamericanas.

Durante el encuentro, las autoridades exploraron múltiples temas de interés compartido, centrados en robustecer las relaciones diplomáticas y promover iniciativas conjuntas que impulsen el desarrollo económico, social y el bienestar de la población de Honduras y de El Salvador.

Asimismo, se destacó la importancia de mantener un diálogo permanente entre ambos gobiernos para impulsar proyectos estratégicos que favorezcan la integración regional, el intercambio de experiencias exitosas y la cooperación en áreas clave para el crecimiento de los dos países.

Este encuentro ratifica el compromiso de Honduras y El Salvador de continuar trabajando de manera coordinada para fortalecer los lazos históricos que los vinculan, consolidando una agenda de cooperación fundamentada en la confianza, el respeto mutuo y la búsqueda de oportunidades que beneficien a ambas naciones.